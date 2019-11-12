В Краснодаре на Гидрострое высадили декоративные липы

Вдоль дороги на отрезке улицы им. Валерия Гассия от дома № 4/1 до № 18 теперь будут расти деревья сорта «Брабант» высотой 3-3,5 метра.

«В перспективе они будут отделять жилой сектор от трассы, придавать ландшафту объемность и служить дополнительной защитой от транспортного шума. Именно поэтому мы решили высадить здесь крупные высокие деревья с широкой, раскидистой кроной», — рассказал заместитель директора МКУ «Центр озеленения и экологии» Денис Самойлов.

Он добавил, что проект озеленения разработали еще летом, а осуществили в ноябре, потому что в это время липы хорошо приживаются. Схему определения мест высадки деревьев составили с учетом подземных, надземных коммуникаций и дорожных знаков, сообщили в пресс-службе администрации мэрии.

Напомним, в начале ноября на улице Суворова в Краснодаре высадили 20 подросших саженцев груши. До конца месяца там дополнительно высадят 163 кустарника гибискуса.