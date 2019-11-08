В Краснодаре на улице Суворова после ремонта высадили груши

Участок улицы Суворова на пересечении с Мира благоустроили сотрудники нескольких подразделений администрации и Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления (КТТУ). Во время ремонта дороги на Суворова сформировали места для зеленых зон. Сейчас там высадили декоративные деревья, а до конца ноября сделают вертикальное озеленение по наружной стене здания КТТУ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Это один из примеров комплексного благоустройства городских улиц. Летом здесь привели в порядок проезжую часть, осенью высаживаем декоративные деревья и делаем вертикальное озеленение. Проект сделали наши молодые дизайнеры, которые работают в МКУ "Центр озеленения и экологии"», — рассказал глава города Евгений Первышов.

На участке высадили 20 подросших саженцев груши «каллериана Шантеклер». До конца ноября на этих участках дополнительно высадят 163 кустарника гибискуса сирийского. Кроме того, специалисты сделают вертикальное озеленение стены здания КТТУ, для чего уже сформировали 37 карманов, откуда будут выходить стебли декоративного винограда. Со временем он полностью покроет поверхность стены.