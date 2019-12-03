В Анапе устроили акцию по высадке деревьев
В Анапе в ноябре начали высаживать сосны и ели в рамках озеленительной акции
Читайте также:
Глава курорта Юрий Поляков поручил городским службам озеленить прогулочную зону и объявил акцию «Зеленая Анапа». В последний день ноября на Пионерском проспекте жители города и предприятия санаторно-курортного комплекса высадили более 100 сосен. Накануне сосны высадили в сквере на углу улиц Ленина и Протапова и в сквере на пересечении улиц Владимирской и Терской.
В пресс-службе администрации Анапы рассказали, что после прошедших дождей на курорте установились оптимальные условия для посадки деревьев. В ближайшее время новые сосны и ели появятся на набережной, в парке 30-летия Победы, улицах Крепостной и Крымской, возле стелы Города воинской славы.
Читайте также
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.