В Анапе устроили акцию по высадке деревьев

Краснодарский край

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В Анапе в ноябре начали высаживать сосны и ели в рамках озеленительной акции

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Глава курорта Юрий Поляков поручил городским службам озеленить прогулочную зону и объявил акцию «Зеленая Анапа». В последний день ноября на Пионерском проспекте жители города и предприятия санаторно-курортного комплекса высадили более 100 сосен. Накануне сосны высадили в сквере на углу улиц Ленина и Протапова и в сквере на пересечении улиц Владимирской и Терской.

В пресс-службе администрации Анапы рассказали, что после прошедших дождей на курорте установились оптимальные условия для посадки деревьев. В ближайшее время новые сосны и ели появятся на набережной, в парке 30-летия Победы, улицах Крепостной и Крымской, возле стелы Города воинской славы.

Анапа Благоустройство Парки Растениеводство

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