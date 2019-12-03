В Анапе устроили акцию по высадке деревьев

В Анапе в ноябре начали высаживать сосны и ели в рамках озеленительной акции

Глава курорта Юрий Поляков поручил городским службам озеленить прогулочную зону и объявил акцию «Зеленая Анапа». В последний день ноября на Пионерском проспекте жители города и предприятия санаторно-курортного комплекса высадили более 100 сосен. Накануне сосны высадили в сквере на углу улиц Ленина и Протапова и в сквере на пересечении улиц Владимирской и Терской.

В пресс-службе администрации Анапы рассказали, что после прошедших дождей на курорте установились оптимальные условия для посадки деревьев. В ближайшее время новые сосны и ели появятся на набережной, в парке 30-летия Победы, улицах Крепостной и Крымской, возле стелы Города воинской славы.