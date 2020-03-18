В Краснодаре водитель легковушки врезался в автобус «Дети»

В Краснодаре днем 18 марта произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса

KIA Rio и автобус ПАЗ столкнулись около 13:40 на улице 1 Мая.

«Водитель KIA, двигаясь от переулка Гаражного в сторону Тополькового, не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В результате столкновения пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали. В автобусе в момент аварии детей не было.

По факту ДТП проводится проверка.

Как писали Юга.ру, в феврале в Тбилисском районе в аварию попал автобус, который вез детей в школу. Виновником ДТП оказался водитель автобуса.