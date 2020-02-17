На Кубани водитель погиб после того, как у его машины лопнуло колесо

Краснодарский край

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В Кущевском районе 16 февраля произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще один пострадал

Происшествие случилось на дороге станица Стародеревянковская — станица Кисляковская. В 17:10 по этому участку ехал 53-летний водитель Renault с полуприцепом. На 68 км дороги у его машины лопнуло колесо, из-за чего автомобиль выехал на обочину, врезался в дерево и загорелся.

В результате ДТП водитель Renault погиб на месте, его 48-летний пассажир получил травмы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили 17 февраля в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 16 февраля в Краснодарском крае произошли два смертельных ДТП, одно из них с рейсовым автобусом.

ДТП Кущёвский район смерть

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