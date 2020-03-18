В Краснодарском крае на границе с Абхазией насмерть сбили человека

Краснодарский край

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В Туапсинском районе на границе с Абхазией 17 марта произошло ДТП, в котором погиб человек

Трагерия случилась в 19:25 на 9-м километре дороги Джубга — Сочи — граница с Абхазией. По предварительным данным, 35-летний водитель BMW сбил женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм 64-летняя женщина скончалась. Обстоятельства выясняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, аналогичный случай произошел на Кубани 15 марта. Тогда автомобиль насмерть сбил человека в Армавире.

ДТП смерть Сочи

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