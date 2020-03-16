На Кубани водитель насмерть сбил пешехода

Краснодарский край

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В Армавире вечером 15 марта произошло ДТП с летальным исходом

Авария произошла на улице Армавирской. В 18:45 по ней ехал 40-летний водитель Lada Vesta. Он сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

В результате пешеход от полученных травм скончался на месте, сообщили 16 марта в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Напомним, 11 марта в Краснодаре машина сбила на «зебре» девушку. Пострадавшая рассказала подробности ДТП.

Армавир ДТП смерть

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