На Кубани водитель насмерть сбил пешехода

В Армавире вечером 15 марта произошло ДТП с летальным исходом

Авария произошла на улице Армавирской. В 18:45 по ней ехал 40-летний водитель Lada Vesta. Он сбил 54-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

В результате пешеход от полученных травм скончался на месте, сообщили 16 марта в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 11 марта в Краснодаре машина сбила на «зебре» девушку. Пострадавшая рассказала подробности ДТП.