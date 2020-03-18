Глава Адыгеи поручил поддерживать предпринимателей

Руководитель республики во время отчета по итогам роботы за 2019 год указал на необходимость максимально использовать весь потенциал госгарантий для предпринимателей.

«В прошлом году на 400 млн рублей увеличилась капитализация Фонда поддержки предпринимательства Республики Адыгея, что позволило снизить процентную ставку по отдельным видам микрозаймов до 4%. Вместе с тем не в полной мере используется такой инструмент государственной поддержки, как предоставление гарантий», — отметил Кумпилов.