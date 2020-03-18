Глава Адыгеи поручил поддерживать предпринимателей
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в марте поручил использовать все механизмы господдержки предпринимателей
Руководитель республики во время отчета по итогам роботы за 2019 год указал на необходимость максимально использовать весь потенциал госгарантий для предпринимателей.
«В прошлом году на 400 млн рублей увеличилась капитализация Фонда поддержки предпринимательства Республики Адыгея, что позволило снизить процентную ставку по отдельным видам микрозаймов до 4%. Вместе с тем не в полной мере используется такой инструмент государственной поддержки, как предоставление гарантий», — отметил Кумпилов.
Глава Адыгеи дал прямое поручение министерству экономического развития и торговли республики совместно с гарантийными фондами принять меры для максимального использования данного вида господдержки, а также обеспечить широкое информирование населения о работе центра «Мой бизнес».
«Очень важно, чтобы жители республики знали о предлагаемых сегодня мерах господдержки. Развитие предпринимательства — это и занятость, и новые рабочие места, и налоговые поступления в бюджет», — заявил Кумпилов.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года в Адыгее открылся центр поддержки предпринимательства, который функционирует по принципу одного окна и позволяет посетителям получить практически все виды поддержки бизнеса: от методической помощи при открытии своего дела до сопровождения экспортных проектов.