РИА «Новости»: Россияне в 2019 году задолжали банкам в среднем по 249 тыс. рублей

По итогам 2019 года в России на 11% выросла задолженность населения перед банками, средний размер кредита в стране вырос до 249 тыс. рублей

Задолженность среднестатистического клиента российского банка за последние три года выросла до 30%. Так, если в 2017 году средний долг составлял порядка 192 тыс. рублей, то в конце 2019 года он приблизился к 249 тыс. рублей, сообщило 20 января РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу бюро кредитных историй «Эквифакс».

По словам специалистов, рост задолженностей вызван активной работой банков по предложению клиентам предварительно одобренных кредитов.

Самую большую закредитованность имеют россияне в возрасте от 31 года до 40 лет. В этой группе средняя сумма задолженности выросла на 12,5% и составила 319 тыс. рублей на человека. Также на 10,7% вырос долг перед банком среди людей от 41 до 50 лет. В среднем они должны порядка 308 тыс. рублей.

Эксперты отметили, что активнее всего кредиты берут молодые россияне в возрасте 22-25 лет (рост за год — 14%). Общая сумма задолженностей этой возрастной группы выросла до 134,7 тыс. рублей на человека. Такой же рост отмечается в группе 26-30-летних россиян. Правда, они должны банкам более крупную сумму — 243,4 тыс. рублей.

Кроме того, в отдельную категорию заемщиков аналитики выделили граждан до 21 года. Если раньше банки старались не работать с этой возрастной группой, то по состоянию на конец прошлого года молодые клиенты составили 2% от общего числа заемщиков. В среднем они должны банкам 41,2 тыс. рублей.