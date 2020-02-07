За январь 2020 года МТС подключила мобильный интернет в 10 малых населенных пунктах Краснодарского края
В течение января 2020 года МТС включила мобильный интернет 3G/4G в десяти хуторах и поселках Кубани
Ранее у жителей хуторов Красная поляна, Новопавловский Гулькевичского района, Анапский Кореновского района, Баранниковский, Забойский Славянского района, поселка Дивного Успенского района и села Индюк Туапсинского района не было стабильного доступа к мобильному интернету. Их население — от 400 до 2000 человек.
Отсутствие качественного интернета объясняется малочисленным и убывающим населением, а также — труднодоступностью расположения, как в случае села Индюк. Как правило, в таких зонах наблюдается и низкое качество телефонной связи. Поэтому параллельно с развитием сетей передачи данных МТС также улучшает и качество «голоса».
МТС строит сети в населенных пунктах края в рамках цифровизации удаленных и малочисленных районов. В течение 2019 года МТС обеспечила 4G около 200 малочисленных хуторов, аулов, станиц. При этом около 30% вновь покрытых территорий впервые получали доступ к быстрому мобильному интернету. В 2020 году МТС планирует построить сети еще в 40 малых населенных пунктах.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.