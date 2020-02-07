За январь 2020 года МТС подключила мобильный интернет в 10 малых населенных пунктах Краснодарского края

В течение января 2020 года МТС включила мобильный интернет 3G/4G в десяти хуторах и поселках Кубани

Ранее у жителей хуторов Красная поляна, Новопавловский Гулькевичского района, Анапский Кореновского района, Баранниковский, Забойский Славянского района, поселка Дивного Успенского района и села Индюк Туапсинского района не было стабильного доступа к мобильному интернету. Их население — от 400 до 2000 человек.

Отсутствие качественного интернета объясняется малочисленным и убывающим населением, а также — труднодоступностью расположения, как в случае села Индюк. Как правило, в таких зонах наблюдается и низкое качество телефонной связи. Поэтому параллельно с развитием сетей передачи данных МТС также улучшает и качество «голоса».