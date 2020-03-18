Мужчина погиб при пожаре в доме на Кубани

Краснодарский край

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В Тихорецком районе 18 марта при пожаре в частном доме погиб мужчина

По предварительным данным, рано утром 18 марта произошел пожар в одной из комнат в доме на улице Пролетарской в станице Архангельской. Возгорание увидели местные жители, они и вызвали спасатели. После того как огонь потушили, пожарные нашли в комнате тело 42-летнего хозяина дома.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, точную причину и очаг возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре за один вечер 16 марта случилось два пожара с погибшими, один из них — в машине. В тот же день в Красноармейском районе произошел пожар, в результате которого погиб человек.

МЧС Пожары Следственный комитет смерть Тихорецкий район

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