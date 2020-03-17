На Кубани погиб мужчина, которого сосед вытащил из горящего дома

Днем 16 марта в Красноармейском районе произошел пожар, в результате которого погиб человек

16 марта в 13:57 в полицию сообщили о том, что горит дом на улице Центральной на хуторе Крикун. Позже выяснилось, что пожар увидел сосед. Он самостоятельно вытащил хозяина дома из горящего помещения и вызвал пожарную службу и медиков. По данным ГУ МЧС России по краю, прибывшие пожарные потушили пламя в 14:19. Врачи оказали медицинскую помощь мужчине, однако спасти его не удалось.

Сосед погибшего получил ожоги, его госпитализировали. По факту случившегося организована доследственная проверка, сообщили 17 марта в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.