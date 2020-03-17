В Краснодаре за один вечер случилось два пожара с погибшими, один из них — в машине

Краснодарский край

Распечатать

В Следственном комитете рассказали о подробностях двух пожаров, произошедших в Краснодаре 16 марта

Первый пожар произошел в станице Елизаветинской. Соседи 59-летнего мужчины увидели задымление в его доме на улице Полевой и в 16:56 сообщили в пожарную службу. В 17:00 огонь на площади 30 кв. метров был локализован, а спустя час полностью потушен. На месте пожара в доме нашли тело погибшего.

Кроме того, в ночь на 17 марта в Краснодаре на пересечении улицы Полевой и 2-го проезда Димитрова загорелась машина, которая стояла у одного из домов. Супруга хозяина автомобиля позвонила пожарным в 2:22. В тушении задействовали две единицы техники и семь человек, сообщили 17 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пламя потушили в 2:34, после чего в салоне машины нашли тело 66-летнего мужчины.

По обоим фактам гибели проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, уточнили в СУ СК России по краю. По предварительным данным, в обоих случаях причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 16 марта в Красноармейском районе произошел пожар, унесший жизнь человека. Житель хутора Крикун вытащил соседа из горящего дома, однако спасти его не удалось.

Краснодар Пожары смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В горах Сочи из-за коронавируса на год перенесли фестиваль и карнавал
Краснодарская «Типография» закрылась на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса
В Краснодаре за один вечер случилось два пожара с погибшими, один из них — в машине
ВОЗ рассказала мифы о коронавирусе
На Кубани погиб мужчина, которого сосед вытащил из горящего дома
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Красных Партизан

Лента новостей

Реклама на портале