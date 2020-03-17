В Краснодаре за один вечер случилось два пожара с погибшими, один из них — в машине

В Следственном комитете рассказали о подробностях двух пожаров, произошедших в Краснодаре 16 марта

Первый пожар произошел в станице Елизаветинской. Соседи 59-летнего мужчины увидели задымление в его доме на улице Полевой и в 16:56 сообщили в пожарную службу. В 17:00 огонь на площади 30 кв. метров был локализован, а спустя час полностью потушен. На месте пожара в доме нашли тело погибшего.

Кроме того, в ночь на 17 марта в Краснодаре на пересечении улицы Полевой и 2-го проезда Димитрова загорелась машина, которая стояла у одного из домов. Супруга хозяина автомобиля позвонила пожарным в 2:22. В тушении задействовали две единицы техники и семь человек, сообщили 17 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пламя потушили в 2:34, после чего в салоне машины нашли тело 66-летнего мужчины.

По обоим фактам гибели проводится доследственная проверка, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, уточнили в СУ СК России по краю. По предварительным данным, в обоих случаях причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Ранее Юга.ру рассказывали, что 16 марта в Красноармейском районе произошел пожар, унесший жизнь человека. Житель хутора Крикун вытащил соседа из горящего дома, однако спасти его не удалось.