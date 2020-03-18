«Ростелеком» объявил улучшение условий связи более чем для 60 млн абонентов

«Ростелеком» принял комплекс мер для бесперебойного обслуживания абонентов, которые вынуждены находиться дома

Для домашнего интернета компания повысит максимальную скорость передачи данных для удобства удаленной работы и онлайн-обучения. Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит безлимитное общение внутри сети — при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и «Tele2 Россия». Сейчас более 12 млн семей в РФ пользуются домашними телефонами от «Ростелекома», у Tele2 около 45 млн абонентов мобильной связи.

Как сообщали Юга.ру, для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» предложил бесплатный доступ к коллекции отечественных фильмов и сериалов, анимации и развивающего контента для детей. На данный момент интерактивным ТВ и платформой Wink пользуется свыше 5,6 млн семей. Чтобы клиенты всегда были на связи, «Ростелеком» обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.