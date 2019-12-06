В Ростове заведующая госучреждения притворялась шестью работниками одновременно, чтобы получить 2 млн рублей

В Ростове-на-Дону полицейские задержали заведующую одного из муниципальных учреждений, заподозрив ее в мошенничестве в особо крупном размере

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции выяснили, что 55-летняя женщина фиктивно оформила шестерых человек на разные должности. После этого она предоставила их документы в банк для выплат зарплаты. Заведующая забрала у фиктивно нанятых людей банковские карты и на протяжении длительного времени снимала деньги и пользовалась ими. Для того, чтобы подтверждать деятельность работников, женщина ставила вместо них в табеля учета рабочего времени поддельные подписи.

Издание 161.ru, ссылаясь на собственные источники, уточнило, что речь идет о заведующей городского Центра физической культуры и спорта. В результате она похитила 2 млн рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы, она находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области 6 декабря.

Напомним, в Краснодаре руководителя Центра медицины катастроф Людмилу Бештоеву подозревают в хищении из бюджета более 3 млн рублей. На нее завели уголовное дело, сама женщина вину отрицает, называет дело сфабрикованным. Во время оглашения приговора она упала в обморок.