На Кубани прогнозируют легкий мороз и ветер

Синоптики ожидают в Краснодарском крае 18 и 19 марта ночные морозы, а дневная температура сохранится на отметках около 10 °С

По данным краевого гидрометцентра, 17 марта в Краснодаре будет сухо, днем термометры покажут 7-9 °С, ветер 7-12 м/с. В крае в этот день прогнозируют слабые осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух днем прогреется до 2-7 °С, в южных районах — до 8-10 °С.

18 марта в южной половине региона возможен дождь и мокрый снег. В ночь на среду температура опустится до 0-2 °С, местами -1...-6 °С. Днем термометры покажут 4-9 °С, местами до 12 °С. Ветер 13-18 м/с.

В четверг, 19 марта, возможны небольшие окадки и ветер 6-11 м/с, порывы могут достигать 18 м/с. Ночью 0-2 °С, в отдельных районах -1...-3 °С. Днем также до 12 °С.

На Черноморском побережье ожидается ветер 12-17 м/с, в Новороссийске 22-27 м/с. Ночью 18 марта 4...-1 °С, днем 4-9 °С. Ночью 19 марта прогнозируют 2-7 °С, днем 6-11 °С.