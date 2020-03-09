Метеорологи предсказывают комфортное лето в России

Вся Россия

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В России ожидается комфортная температура летом

На европейской территории России прогнозируют комфортную температуру грядущим летом 2020 года.

Прогнозом поделился Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос». Три месяца лета в этом году будут примерно на пару градусов теплее многолетних усредненных значений. Так, например, для Русской равнины средняя температура должна составить 21 — 26 градусов по Цельсию, сообщает «Российская газета». Тишковец добавил, что за последние несколько лет это лето обещает быть «нормальным», без экстремальной жары или обильных дождей.

Специалист «Фобоса» отметил, что для прогнозирования он использует новую технологию долгосрочных прогнозов, которая доказала свою состоятельность перед прошедшей зимой, которая точно была предсказана одной из самых теплых за историю наблюдений.

Погода

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