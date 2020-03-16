В Адыгее планируют направить на развитие села более 450 млн рублей
В Майкопском районе Адыгеи в марте приступили к реализации проектов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»
Сейчас ведется капитальный ремонт сельских домов культуры в поселках Каменномостском, Удобном, хуторе Северо-Восточные Сады, станице Курджипской. Также власти начали обновлять три детских сада. До конца марта планируется приобрести восемь школьных автобусов, сообщили 16 марта в пресс-службе Майкопского района.
Кроме того, в рамках программы «Современный облик сельских территорий» предусматривают строительство 33 км распределительных газопроводов в центре поселка Каменномостского и микрорайоне Забелая, а также 2 км в поселке Победа Каменномостского сельского поселения. Кроме того, в 2020 году запланировали построить сети распределительных газопроводов протяженностью 5 км в станице Дагестанской и 3 км в жилом микрорайоне «Бытовик» поселка Табачного, а также реконструкцию 8,5 км разводящей водопроводной сети в поселке Тульском.
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«Кроме этого, в 2020 году в рамках проекта "Благоустройство сельских территорий" государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" будут реализованы 9 проектов по благоустройству общественных территорий, устройству спортивных и детских площадок в населенных пунктах района», — добавили в пресс-службе Майкопского района.
В администрации района уточнили, что ранее более 200 многодетным семьям предоставили участки в новом микрорайоне поселка Табачного. Программа по развитию сельских территорий поможет обеспечить эти земли необходимой инфраструктурой. Согласно проекту, в 2020-2022 году там проведут работы по газификации, водо- и энергоснабжению, а также сделают дороги «для комплексного обустройства площадки под компактную застройку».