В Адыгее планируют направить на развитие села более 450 млн рублей

В Майкопском районе Адыгеи в марте приступили к реализации проектов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий»

Сейчас ведется капитальный ремонт сельских домов культуры в поселках Каменномостском, Удобном, хуторе Северо-Восточные Сады, станице Курджипской. Также власти начали обновлять три детских сада. До конца марта планируется приобрести восемь школьных автобусов, сообщили 16 марта в пресс-службе Майкопского района.

Кроме того, в рамках программы «Современный облик сельских территорий» предусматривают строительство 33 км распределительных газопроводов в центре поселка Каменномостского и микрорайоне Забелая, а также 2 км в поселке Победа Каменномостского сельского поселения. Кроме того, в 2020 году запланировали построить сети распределительных газопроводов протяженностью 5 км в станице Дагестанской и 3 км в жилом микрорайоне «Бытовик» поселка Табачного, а также реконструкцию 8,5 км разводящей водопроводной сети в поселке Тульском.