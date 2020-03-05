В Адыгее назначили нового министра сельского хозяйства

Напомним, ранее министерство сельского хозяйства республики возглавлял Владимир Свеженец, который в сентябре 2019 года стал руководителем администрации главы республики. До 5 марта обязанности министра сельского хозяйства исполняла замглавы минсельхоза Дамирет Хут.

5 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о переводе Анзаура Куанова с поста министра экономического развития и торговли республики на должность главы минсельхоза региона.

Глава республики выразил уверенность, что высокие профессиональные навыки, опыт руководящей работы, знания и погруженность в тему реализации нацпроектов, госпрограмм позволят Анзауру Куанову эффективно выполнять новые задачи, стоящие перед минсельхозом. В первую очередь это достижение целевых показателей по всем направлениям агропромышленного комплекса, в том числе наращивание экспортного потенциала отрасли, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Кто такой Анзаур Куанов

Анзаур Куанов получил два диплома о высшем образовании. Более 10 лет проработал в транспортной сфере на должностях от рядового сотрудника до начальника финансово-экономического отдела.

С 2012 года работает в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи. Возглавлял управление промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли. В марте 2018-го стал первым заместителем министра экономического развития и торговли Адыгеи, а в ноябре того же года занял пост министра экономического развития и торговли республики.