В Адыгее назначили нового министра сельского хозяйства

Адыгея

Распечатать

На должность министра сельского хозяйства Адыгеи 5 марта назначили Анзаура Куанова

Напомним, ранее министерство сельского хозяйства республики возглавлял Владимир Свеженец, который в сентябре 2019 года стал руководителем администрации главы республики. До 5 марта обязанности министра сельского хозяйства исполняла замглавы минсельхоза Дамирет Хут.

5 марта глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о переводе Анзаура Куанова с поста министра экономического развития и торговли республики на должность главы минсельхоза региона.

Глава республики выразил уверенность, что высокие профессиональные навыки, опыт руководящей работы, знания и погруженность в тему реализации нацпроектов, госпрограмм позволят Анзауру Куанову эффективно выполнять новые задачи, стоящие перед минсельхозом. В первую очередь это достижение целевых показателей по всем направлениям агропромышленного комплекса, в том числе наращивание экспортного потенциала отрасли, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Кто такой Анзаур Куанов

Анзаур Куанов получил два диплома о высшем образовании. Более 10 лет проработал в транспортной сфере на должностях от рядового сотрудника до начальника финансово-экономического отдела.

С 2012 года работает в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи. Возглавлял управление промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли. В марте 2018-го стал первым заместителем министра экономического развития и торговли Адыгеи, а в ноябре того же года занял пост министра экономического развития и торговли республики.

Кадровые перестановки Мурат Кумпилов Сельское хозяйство Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи выбрали новую дату празднования Дня города
Судья Хахалева написала открытое письмо Путину, в котором пожаловалась на травлю
Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST
Цеповяза взяли под госзащиту по делу в амурской колонии, где он ел крабов и икру
Из-за резкого потепления в горах Сочи возникла угроза схода мокрых лавин
В Краснодаре сделают односторонним участок улицы Димитрова

Лента новостей

Статьи

Женское дело 2020

Жительницы Краснодара начали сбор средств в пользу фонда «Сестры»

Мнения Партнерский

Как найти врача в интернете и не пожалеть о сделанном выборе

Колонка руководителя сайта «ПроДокторов»

Андрей Малахов проведет в Краснодаре аукцион современного искусства MOST

Реклама на портале