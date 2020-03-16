Под Новороссийском загорелся автобус с пассажирами

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Верхнебаканском вечером 15 марта произошел пожар в рейсовом автобусе

Сообщение о возгорании автобуса в районе поселка Верхнебаканского поступило спасателям в 18:36. Пожарные установили, что загорелся моторный отсек. Из автобуса эвакуировали 20 человек, никто не пострадал.

Огонь на площади 20 кв. метров потушили в 18:50, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 13 марта в Лабинском районе произошел крупный пожар на птицефабрике.

МЧС Новороссийск Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани водитель насмерть сбил пешехода
Краснодарская «Типография» из-за пандемии коронавируса не будет проводить многолюдные события
Мишустин придумал, как Россия будет бороться с коронавирусом
В Краснодаре продолжают ремонтировать участок улицы Октябрьской
Мэр Краснодара сказал не ходить на работу при первых признаках простуды
«Антиконституционный переворот». Более 350 ученых, юристов и журналистов выступили против обнуления сроков Путина

Лента новостей

Реклама на портале