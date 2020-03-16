Под Новороссийском загорелся автобус с пассажирами
Краснодарский край Валерия Дульская
В поселке Верхнебаканском вечером 15 марта произошел пожар в рейсовом автобусе
Сообщение о возгорании автобуса в районе поселка Верхнебаканского поступило спасателям в 18:36. Пожарные установили, что загорелся моторный отсек. Из автобуса эвакуировали 20 человек, никто не пострадал.
Огонь на площади 20 кв. метров потушили в 18:50, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 13 марта в Лабинском районе произошел крупный пожар на птицефабрике.