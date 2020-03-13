На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам до -6 °С
МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение по заморозкам с 14 по 17 марта
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 15, 15 и 17 марта местами в Краснодарском крае (исключая Сочи) ожидаются заморозки до -1…-6 °С.
Понижение температуры может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, повреждению цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
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В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали предпринять меры по защите насаждений от заморозков. Для этого необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Наиболее практичный и часто используемый садоводами способ спасения молодых всходов от заморозков — укрытие растений материалом с малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить на номер 01 (с городского телефона) или 101.
Напомним, кубанские синоптики рассказали, что в Краснодарском крае с 13 по 15 марта похолодает и пойдет дождь с мокрым снегом.