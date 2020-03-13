На Кубани объявили экстренное предупреждение по заморозкам до -6 °С

МЧС объявило в Краснодарском крае экстренное предупреждение по заморозкам с 14 по 17 марта

По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 15, 15 и 17 марта местами в Краснодарском крае (исключая Сочи) ожидаются заморозки до -1…-6 °С.

Понижение температуры может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, повреждению цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.