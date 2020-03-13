В выходные дни на Кубани пойдет дождь со снегом

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 13 по 15 марта похолодает и пойдет дождь с мокрым снегом

Сегодня в Краснодаре преимущественно без осадков, ветер до 6-11 м/с. Температура днем составит 17-19 °С. В крае и на Черноморском побережье 13 марта также без осадков, днем воздух погреется до 12-17 °С, местами в южной половине края — до 20 °С.

Однако уже в выходные дни в Краснодарском крае возможны дожди, в предгорьях и горах с мокрым снегом. В отдельных районах сильные осадки, местами налипание мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 13-18 м/с. Температура воздуха ночью в субботу составит 3-8 °С, в юго-восточных предгорьях — 0-5 °С. Днем столбики термометров покажут 13-18 °С, местами до 20 °С. В воскресенье ночью 1-6 °С; днем в северной половине края 2-7 °С, в южной — 7-12 °С. Во второй половине дня 15 марта температура воздуха в северной половине края составит 0-5 °С, в южной — 2-7 °С.

На Черноморском побережье местами дождь, ветер с порывами 12-17 м/с. Температура воздуха в субботу ночью составит 5-10 °С, днем — 8-13 °С, по югу — до 18 °С. В воскресенье ночью термометры покажут 1-6 °С, днем — 5-10 °С, по югу — до 14 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.

Напомним, утром 13 марта в Краснодаре на вылет задержали два рейса из-за тумана.

Краснодар Погода

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