На Кубани машина насмерть сбила женщину

В Успенском районе вечером 12 марта произошло смертельное ДТП с пешеходом

Авария случилась в 20:00 на трассе «Кавказ». По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 38-летнюю женщину, которая выбежала на проезжую часть перед движущейся машиной.

В результате аварии женщина скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники ГИБДД установили, что на погибшей не было световозвращающих элементов, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 11 марта в Краснодаре автомобиль сбил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.