Суд прекратил дело сироты из Мезмая о распиленном дереве и наказал прокурора

Краснодарский краевой суд в марте прекратил уголовное дело в отношении жителя Мезмая Василия Попкова, обвиненного в незаконной рубке, в связи с отсутствием состава преступления

24-летний Попков попал под следствие год назад после того, как директор местной школы пожаловалась в полицию на то, что он незаконно спилил ольху на территории учреждения. Сам молодой человек и его опекун утверждали, что деревья (они говорили о двух деревьях) упали во время сильного ветра и перегородили дорогу, поэтому парень решил спилить их. Древесину он принес к себе во двор, так как решил, что школе с отоплением на угле дрова не нужны. При этом опекун заявила, что ботаническая экспертиза показала, что одно из деревьев было сухостойным, а второе сгнило.

Против Попкова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Нанесенный ущерб оценили в 66 тыс. рублей. Так как деревья — это муниципальная собственность, потерпевшими признали администрацию района.

Дело вызвало общественный резонанс, и власти заявили, что готовы пойти на мировую. В результате в суде районная администрация заявила об отсутствии ущерба и ходатайствовала о смягчении наказания. Стороны заключили мировое соглашение. 22 января судья прекратил уголовное дело в отношении Попкова и освободил его от наказания.

Однако дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям, то есть Попков считался привлеченным к уголовной ответственности. 28 января краевая прокуратура сообщила, что обжаловала постановление райсуда о прекращении дела и намерена добиться реабилитации парня, так как во время изучения материалов прокуроры нашли нарушения. В частности, не были приняты во внимание выводы ботанической экспертизы, показания о поваленном дереве и неправильно рассчитан причиненный вред.

12 марта пресс-служба крайсуда сообщила, что дело Попкова прекращено.

Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляционное представление зампрокурора края и апелляционную жалобу адвоката на постановление райсуда о прекращении дела. В итоге постановление было отменено, а дело было прекращено за отсутствием состава преступления. За Попковым признали право на реабилитацию.

Также суд вынес частное постановление в адрес прокурора Апшеронского района о недопустимости нарушения закона прокурорами при утверждении обвинительного заключения и поддержании гособвинения в райсуде.