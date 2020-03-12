В России предложили создать должность экологического омбудсмена
Представители Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в марте предложили создать в России должность омбудсмена по вопросам экологии
Общественники направили письмо с инициативой министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину, сообщил RT со ссылкой на документ.
Читайте также:
Эту меру предложили включить в федеральный проект межрегионального экологического сотрудничества «Экология макрорегионов», над которым работают в ВООП.
В рамках этого проекта в России выделено 12 макрорегионов, каждый из которых включает несколько субъектов. Общественники предложили ввести должность экологического омбудсмена в каждом макрорегионе и на федеральном уровне.
В ВООП заявили, что введение должности профильного омбудсмена поможет лучше реализовать нацпроект «Экология», улучшить качество жизни и экологического самочувствия.
Юга.ру писали, что в 2019 году общественный совет Минприроды России предложил включить экологию в школьную программу и ввести ЕГЭ по этому предмету.