В России предложили создать должность экологического омбудсмена

Краснодарский край, Вся Россия

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Представители Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в марте предложили создать в России должность омбудсмена по вопросам экологии

Общественники направили письмо с инициативой министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину, сообщил RT со ссылкой на документ.

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Эту меру предложили включить в федеральный проект межрегионального экологического сотрудничества «Экология макрорегионов», над которым работают в ВООП.

В рамках этого проекта в России выделено 12 макрорегионов, каждый из которых включает несколько субъектов. Общественники предложили ввести должность экологического омбудсмена в каждом макрорегионе и на федеральном уровне.

В ВООП заявили, что введение должности профильного омбудсмена поможет лучше реализовать нацпроект «Экология», улучшить качество жизни и экологического самочувствия.

Юга.ру писали, что в 2019 году общественный совет Минприроды России предложил включить экологию в школьную программу и ввести ЕГЭ по этому предмету.

Общественные организации Чиновники Экология

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