В Минприроды рассказали, как спасали экологию в 2019 году

В пресс-службе Минприроды 30 января рассказали о реализации нацпроекта «Экология» в 2019 году

В прошлом году в рамках нацпроекта были выполнены основные задачи по очистке и восстановлению водных объектов, сообщили RT в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, общая площадь восстановленных озер и водохранилищ в разных регионах России превысила 3 тыс. га, а рек — 215 га .

В 2019 году было организовано 8,6 тыс. мероприятий по очистке водных объектов от бытового мусора и древесного хлама, в них поучаствовал почти миллион человек. А общая площадь очищенных прибрежных составила более 24 тыс. км .