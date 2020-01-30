В Минприроды рассказали, как спасали экологию в 2019 году
В пресс-службе Минприроды 30 января рассказали о реализации нацпроекта «Экология» в 2019 году
В прошлом году в рамках нацпроекта были выполнены основные задачи по очистке и восстановлению водных объектов, сообщили RT в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, общая площадь восстановленных озер и водохранилищ в разных регионах России превысила 3 тыс. га, а рек — 215 га.
В 2019 году было организовано 8,6 тыс. мероприятий по очистке водных объектов от бытового мусора и древесного хлама, в них поучаствовал почти миллион человек. А общая площадь очищенных прибрежных составила более 24 тыс. км.
По информации ведомства, в прошлом году на реализацию нацпроекта удалось привлечь 70 млрд частных инвестиций.
Как писали Юга.ру, ранее итоги мониторинга исполнения нацпроекта опубликовала Счетная палата. Ситуацию с экологической обстановкой в стране эксперты назвали «неблагополучной».
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