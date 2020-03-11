На Привокзальной площади Сочи собираются сделать зеленые зоны и парковку

Краснодарский край

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На Привокзальной площади в Сочи планируют сделать третью платформу для остановки автобусов и стоянку такси

В начале марта на Привокзальной площади Сочи начали демонтировать досмотровые павильоны, которые построили к Олимпиаде, а после не использовали. На их месте собираются сделать зеленые зоны, места отдыха, парковки для такси и личного транспорта (всего порядка 130 мест). Об этом сообщила директор департамента транспорта и дорожного хозяйства мэрии Сочи Ирина Горбачева на встрече с журналистами 11 марта.

Также на площади планируют восстановить третью платформу для остановки общественного транспорта.

«Совместно с РЖД принято решение и о восстановлении третьей посадочной платформы для движения общественного транспорта. Мы видим, что Привокзальная площадь — это основной транспортно-пересадочный узел. Количество автобусов в курортный сезон увеличивается, а транспорту недостаточно места для посадки и высадки пассажиров», — отметила Горбачева.

По ее словам, сейчас остановка для части автобусов, например, из микрорайона Бытха, предусмотрена не на вокзале, а значительно дальше, и это вызывает недовольство жителей. Горбачева добавила, что по проекту места для таксистов выделят за зданием автовокзала.

«Это связано с тем, что выход пассажиров как раз будет осуществляться в проход к автовокзалу», — заключила специалист.

Полностью реконструкцию Привокзальной площади планируют благоустроить к лету 2020 года.

Железная дорога Инфраструктура Олимпиада в Сочи РЖД Сочи Транспорт

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