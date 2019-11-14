В Сочи благоустроят Привокзальную площадь

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи к лету 2020 года планируют провести реконструкцию Привокзальной площади

На первом этапе работ спецаилисты проведут демонтаж трех досмотровых павильонов, которые построили к Зимним олимпийским играм 2014 года. Всего на площади четыре таких павильона, однако до сих пор работает только один. Снос лишних конструкций позволит разгрузить транспортные потоки на улице Горького.

На освободившейся территории планируют сделать дополнительную платформу для движения пассажирского и личного транспорта, выделить места для стоянки, в том числе и такси. Проект примут до конца декабря, а реконструкцию площади планируют завершить к летнему курортному сезону 2020 года, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи активно благоустраивают гостевые зоны, набережные и пляжи за счет средств курортного сбора.

Благоустройство Курорты и туризм Сочи Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Авиадебошира с рейса Сочи — Москва отправили на принудительное лечение
В горном районе Адыгеи запретили машинам въезжать в лес из-за противопожарного режима
В России дети из одной семьи получат преимущество при зачислении в одну школу
В Кавказском районе водитель легковушки погиб после столкновения с грузовиком на встречке
Первышов: Краснодару нужны «умные» технологии, чтобы из него не уезжали люди
Мощности будущего порта Тамань сократили в 4 раза

Лента новостей

Жители Музыкального района Краснодара передали мэрии землю

Владельцы квартир в многоэтажках хотят, чтобы рядом с домами появились дороги

Статьи

В Краснодаре пройдет инклюзивный фестиваль «неПросто искусство»

В нем примут участие люди с особенностями

Мнения

Кубанцы, кубаноиды или кубанько?

Как водят автомобиль на Кубани, комментарии жителей других регионов

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале