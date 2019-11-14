В Сочи благоустроят Привокзальную площадь

На первом этапе работ спецаилисты проведут демонтаж трех досмотровых павильонов, которые построили к Зимним олимпийским играм 2014 года. Всего на площади четыре таких павильона, однако до сих пор работает только один. Снос лишних конструкций позволит разгрузить транспортные потоки на улице Горького.

На освободившейся территории планируют сделать дополнительную платформу для движения пассажирского и личного транспорта, выделить места для стоянки, в том числе и такси. Проект примут до конца декабря, а реконструкцию площади планируют завершить к летнему курортному сезону 2020 года, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи активно благоустраивают гостевые зоны, набережные и пляжи за счет средств курортного сбора.