На Привокзальной площади Сочи начали демонтировать досмотровые павильоны, построенные к Олимпиаде

Краснодарский край

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В Сочи начались ремонтные работы на Привокзальной площади

К Олимпиаде 2014 года у железнодорожного вокзала Сочи построили четыре досмотровых павильона, однако после Игр использовался только один из них. Теперь три павильона снесут и отсанется только тот, который впишется в дизайн.

В ближайшее время мэрия и РЖД разработают дизайн-проект Привокзальной площади с обновленной инфраструктурой и гостевой парковкой. Там собираются оборудовать удобные подъездные пути и пандусы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, уточнили 3 марта в пресс-службе мэрии.

Как писали Юга.ру, реконструкцию Привокзальной площади планируют провести к лету 2020 года.

Благоустройство Капремонт Сочи

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