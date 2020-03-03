На Привокзальной площади Сочи начали демонтировать досмотровые павильоны, построенные к Олимпиаде

В Сочи начались ремонтные работы на Привокзальной площади

К Олимпиаде 2014 года у железнодорожного вокзала Сочи построили четыре досмотровых павильона, однако после Игр использовался только один из них. Теперь три павильона снесут и отсанется только тот, который впишется в дизайн.

В ближайшее время мэрия и РЖД разработают дизайн-проект Привокзальной площади с обновленной инфраструктурой и гостевой парковкой. Там собираются оборудовать удобные подъездные пути и пандусы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, уточнили 3 марта в пресс-службе мэрии.

Как писали Юга.ру, реконструкцию Привокзальной площади планируют провести к лету 2020 года.