Абоненты «большой четверки» операторов стали чаще переходить на DANYCOM.Mobile с сохранением номера
В феврале 2020 года к оператору DANYCOM.Mobile с сохранением номера перешло на 64% абонентов больше, чем в январе
Больше всего абонентов, которые решили сменить оператора связи и сохранить номер (услуга MNP, mobile number portability), зарегистрировано в Москве. Также наиболее активно в DANYCOM.Mobile переходят в Краснодарском крае, Воронежской, Владимирской, Брянской и Костромской областях.
Чаще других меняют оператора клиенты «большой четверки». С 2014 года этим неофициальным термином описываются федеральные операторы РФ.
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«В январе мы расширили территорию услуги перехода от другого оператора с сохранением номера с трех до 56 регионов РФ. Это позволило значительно увеличить приток новых абонентов в сеть DANYCOM.Mobile. В большей степени людей привлекают наши бесплатные тарифы и единая цена услуг связи по всей стране в коммерческих пакетах», — пояснила директор департамента по развитию и управлению сервисами ГК DANYCOM Мария Алпатова.
Перенос номера бесплатен. Получить SIM-карту DANYCOM.Mobile можно любым удобным способом: «Почтой России», партнерской курьерской службой или через постаматы. Подробнее о правилах подключения услуги MNP на сайте danycom.ru или по горячей линии 84951233003.