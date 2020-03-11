Абоненты «большой четверки» операторов стали чаще переходить на DANYCOM.Mobile с сохранением номера

В феврале 2020 года к оператору DANYCOM.Mobile с сохранением номера перешло на 64% абонентов больше, чем в январе

Больше всего абонентов, которые решили сменить оператора связи и сохранить номер (услуга MNP, mobile number portability), зарегистрировано в Москве. Также наиболее активно в DANYCOM.Mobile переходят в Краснодарском крае, Воронежской, Владимирской, Брянской и Костромской областях.

Чаще других меняют оператора клиенты «большой четверки». С 2014 года этим неофициальным термином описываются федеральные операторы РФ.