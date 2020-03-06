Из-за аварии на коллекторе затопило улицу 40-летия Победы в Краснодаре

В Краснодаре утром 6 марта произошла авария на сетях водоснабжения на улице 40-летия Победы

Сообщения о подтоплении улицы начали появляться в соцсетях с 8:00: об этом написали в телеграме Typodar, «Телетайп Краснодара» и «Типичный Краснодар».

В компании «Краснодар Водоканал» порталу Юга.ру сообщили, что к 14:00 течь прекратилась. Предприятие приступило к замене 37 метров железобетонного коллектора на улице Садовой, 222.

«На месте в круглосуточном режиме работают специалисты, задействована вся необходимая спецтехника: илососы, экскаваторы, каналопромывочный автомобиль», — рассказал директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов.

Работы осложняются тем, что коллектор лежит довольно глубоко — в 5,5 метрах от поверхности земли. В компании добавили, что абонентов во время ремонта не будут отключать от водоснабжения.

Движение транспорта на ремонтируемом участке не ограничивали, работы планируют завершить в течение 14 дней.

Как рассказывали Юга.ру, вечером 5 марта в Краснодаре также произошла авария на коммунальных сетях, из-за которой Комсомольский микрорайон остался без горячей воды и тепла. Утром стало известно, что неполадки устранили.