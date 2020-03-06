В Краснодаре устранили аварию в Комсомольском микрорайоне
В Краснодаре ночью 6 марта полностью ликвидировали аварию на магистрали в Комсомольском микрорайоне
В Краснодаре на улице Сормовской утром 5 марта произошла авария, из-за которой без тепла и горячей воды остались 70 тыс. человек в 206 многоквартирных домах. Также в зону отключения попали 17 детских садов и 10 школ. При этом авария не затронула учебный процесс и занятия продолжались.
На месте работали 16 человек и четыре единицы техники.
Специалисты вели восстановительные работы на месте аварии всю ночь. Ее полностью ликвидировали в 4:30, сейчас идет заполнение системы теплоносителем. По информации пресс-службы администрации Краснодара, тепло и горячая вода уже начали поступать в дома.
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