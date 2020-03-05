Комсомольский микрорайон Краснодара остался без горячей воды и тепла из-за аварии

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Сормовской утром 5 марта произошла авария, из-за которой без тепла остались 70 тыс. человек

Утечки на подземной теплотрассе нашли утром на улице Сормовской возле домов № 104 и 108. Из-за этого в домах жителей Комсомольского микрорайона отключили горячую воду и отопление.

По словам главы Краснодара Евгения Первышова, до устранения аварии без тепла и горячей воды останется фактически весь микрорайон: отключены 206 многоквартирных домов, это около 70 тыс. человек. Также в зоне отключения 17 детских садов и 10 школ, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ликвидацией аварии занимаются 16 человек и 4 единицы техники.

Как писали Юга.ру, в конце февраля в сочинском микрорайоне Бытха произошла авария на водоводе, без воды остались 1,5 тыс. человек.

Аварии Водоснабжение Краснодар Отопительный сезон

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