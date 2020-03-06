ВСК стала официальным страховщиком соревнований IRONSTAR, в них планирует участвовать 11 тыс. человек

ВСК застрахует спортсменов по ряду программ: «Спорт НС», «Спорт +» и «Спорт-премиум». В зависимости от выбранной программы участники смогут не только застраховаться от инцидентов и болезней и получить услуги по добровольному медицинскому страхованию, но и воспользоваться телемедициной и психологической помощью.

Для удобства покупки и оформления договора разработан упрощенный андеррайтинг и возможность приобретения полиса в личном кабинете участника соревнования IRONSTAR.

«Мы проводим порядка 30 мероприятий в год как в России, так и за рубежом. Неотъемлемая часть проведения любого из наших соревнований — надежная страховая защита каждого участника. Сотрудничество с таким высокотехнологичным партнером, как ВСК, позволит максимально упростить и сделать более удобным процесс оформления участия», — рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.