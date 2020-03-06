ВСК стала официальным страховщиком соревнований IRONSTAR, в них планирует участвовать 11 тыс. человек
Страховой Дом ВСК выступит официальным страховщиком соревнований IRONSTAR по триатлону
ВСК застрахует спортсменов по ряду программ: «Спорт НС», «Спорт +» и «Спорт-премиум». В зависимости от выбранной программы участники смогут не только застраховаться от инцидентов и болезней и получить услуги по добровольному медицинскому страхованию, но и воспользоваться телемедициной и психологической помощью.
Для удобства покупки и оформления договора разработан упрощенный андеррайтинг и возможность приобретения полиса в личном кабинете участника соревнования IRONSTAR.
«Мы проводим порядка 30 мероприятий в год как в России, так и за рубежом. Неотъемлемая часть проведения любого из наших соревнований — надежная страховая защита каждого участника. Сотрудничество с таким высокотехнологичным партнером, как ВСК, позволит максимально упростить и сделать более удобным процесс оформления участия», — рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.
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«Страховой Дом ВСК уделяет большое внимание популяризации здорового образы жизни в России. Сотрудничество с IRONSTAR для нас эффективный инструмент для общения со спортивной аудиторией и социально активным населением», — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.
IRONSTAR — крупнейшая в РФ серия международных соревнований по триатлону, которые с 2015 года проходят в уникальных локациях страны (центры Олимпийских игр, чемпионатов мира, Универсиады). В рамках IRONSTAR проводятся индивидуальные и командные гонки, старты для детей и людей с ограниченными возможностями; старты подразумевают разные дистанции. В календаре 2020 года — семь крупных стартов: в Сочи, Казани, Калининграде, Самаре, Москве и Завидово. В соревнованиях 2020 года планируют участвовать около 11 тыс. атлетов.
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