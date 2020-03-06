На Кубани в выходные в канун 8 марта воздух прогреется до 25 °C

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 6 по 8 марта

В Краснодаре сегодня будет сухая погода, ветер 5-10 м/с, днем воздух прогреется до 21-23 °С. По данным сервиса «Яндекс.Погода» , в Краснодаре утром 6 марта температура составила 16 °С, что на 7 °С выше климатической нормы. Небо пасмурное, уровень солнечного УФ-излучения низкий. Атмосферное давление нормальное — 757 мм рт. ст.

В Краснодарском крае 6 марта также осадков не ожидается, порывы ветра могут достигать 13 м/с. Днем воздух прогреется до 18-23 °С, местами до 25 °С. На Азовском побережье местами 13-18 °С.

На Черноморском побережье в пятницу без осадков. Температура воздуха днем составит 16-21 °С. На участке Анапа — Геленджик порывы ветра могут достигать 14 м/с.

По данным гидрометцентра Кубани, в выходные дни 7 и 8 марта в регионе сохранится сухая и ветреная погода, днем порывы могут достигать 14 м/с. Ночью похолодает до 4-9 °С, в юго-восточных предгорьях — +4…-1 °С. Днем столбики термометров покажут 17-22 °С, местами до 25 °С, на Азовском побережье — 13-18 °С.

На побережье Черного моря в субботу и воскресенье также будет ясно. Ночные температуры — 7-12 °С, дневные — 14-19 °С. Ветер 6-11 м/с, на участке Анапа — Геленджик порывы до 14 м/с.