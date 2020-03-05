В Кропоткине двое мужчин ворвались в квартиру к студентке и ограбили ее

В полиции 5 марта рассказали о том, что в дежурную часть в Кавказском районе обратилась 19-летняя девушка с сообщением о нападении

Полицейские установили, что нападение произошло в съемной квартире в тот момент, когда девушка находилась там одна. Злоумышленники использовали звонок и после того, как девушка открыла дверь, ворвались внутрь. Мужчины начали угрожать ей ножом и потребовали отдать им ценные вещи и деньги. Они забрали с собой два ноутбука, телефон и скрылись. Сумма ущерба составила 72 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников — ими оказались 36-летний житель Гулькевичского района и 27-летний приезжий из соседней страны. Их задержали на одной из улиц города. При себе у мужчин были похищенные вещи.

В отношении них возбудили уголовное дело по ч.3. ст. 162 УК РФ (Разбой), подозреваемых взяли под стражу. Девушке вернули имущество, сейчас ведется следствие, сообщили 5 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В январе Юга.ру писали о том, что жительницу Армавира посадили на 13 лет за разбой и убийство пенсионерки.