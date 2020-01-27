Жительницу Армавира посадили на 13 лет за разбой и убийство пенсионерки

В Армавире в январе вынесли приговор женщине, которая притворилась контролером электросетей, ограбила и убила 82-летнюю пенсионерку

Тело 82-летней пенсионерки нашли вечером 2 февраля 2018 года в доме на улице Шмидта. Правоохранительные органы установили, что к убийству женщины причастна ее 50-летняя знакомая, которая делала у убитой ремонт. По версии следствия, женщина узнала, что у пенсионерки есть сбережения, и решила похитить их. Днем 2 февраля 2018 года она пришла к пожилой женщине, представившись контролером электросетей, в надежде, что та ее не узнает. Когда хозяйка отлучилась, женщина достала из-под стола кухни сумку, в которой находились 50 тыс. рублей. В этот момент пенсионерка вернулась и на этот раз узнала грабительницу. Вооружившись шваброй и костылем, она попыталась помешать злоумышленнице, но та несколько раз ударила ее фонарем по голове, а затем задушила.