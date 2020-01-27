Жительницу Армавира посадили на 13 лет за разбой и убийство пенсионерки
В Армавире в январе вынесли приговор женщине, которая притворилась контролером электросетей, ограбила и убила 82-летнюю пенсионерку
Тело 82-летней пенсионерки нашли вечером 2 февраля 2018 года в доме на улице Шмидта. Правоохранительные органы установили, что к убийству женщины причастна ее 50-летняя знакомая, которая делала у убитой ремонт.
По версии следствия, женщина узнала, что у пенсионерки есть сбережения, и решила похитить их. Днем 2 февраля 2018 года она пришла к пожилой женщине, представившись контролером электросетей, в надежде, что та ее не узнает. Когда хозяйка отлучилась, женщина достала из-под стола кухни сумку, в которой находились 50 тыс. рублей. В этот момент пенсионерка вернулась и на этот раз узнала грабительницу. Вооружившись шваброй и костылем, она попыталась помешать злоумышленнице, но та несколько раз ударила ее фонарем по голове, а затем задушила.
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Похитив паспорт, банковскую карту, ювелирные украшения и деньги, грабительница скрылась. В феврале 2018 года ее нашли и заключили под стражу.
На женщину завели уголовные дела по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище и причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей), ч. 2 ст. 325 УК РФ (Похищение у гражданина паспорта).
Кроме того, полицейские установили, что в декабре 2017 года обвиняемая угрожала своему супругу, что убьет его топором. Тогда на нее завели дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством).
В январе 2020 года суд признал женщину виновной по всем статьям и приговорил ее к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в силу, сообщили 27 января в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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