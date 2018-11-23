Министерство экономического развития Адыгеи возглавил Анзаур Куанов
Анзаур Куанов сменил Олега Топоркова на посту министра экономического развития и торговли Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 22 ноября поздравил Анзаура Куанова со вступлением в должность и обозначил круг приоритетных задач, стоящих перед министерством.
«Минэкономразвития Адыгеи является координатором всех реализуемых в регионе госпрограмм, и от того, насколько вам удастся организовать эту работу, зависит дальнейшее развитие республики. До конца текущего года будет принята Стратегия-2030, определяющая вектор движения региона на ближайшие годы. Дорожная карта сформирована, есть необходимый инструментарий. Сейчас главная задача — обеспечить эффективную реализацию стратегии, поэтапное достижение целевых показателей», — подчеркнул глава Адыгеи.
Мурат Кумпилов подчеркнул необходимость участия республики во всех федеральных госпрограммах и использования их возможностей для поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства.
Как сообщали Юга.ру, в начале октября Олег Топорков стал и.о. главы Майкопского района. 21 ноября он официально вступил в должность.
Кто такой Анзаур Куанов
Анзаур Куанов имеет два высших образования. Более десяти лет проработал в транспортной сфере. С 2012 года работает в Министерстве экономического развития и торговли Адыгеи, возглавлял республиканское управление промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли. С марта 2018 года работал в должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Адыгеи.
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