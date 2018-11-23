Министерство экономического развития Адыгеи возглавил Анзаур Куанов

Анзаур Куанов сменил Олега Топоркова на посту министра экономического развития и торговли Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 22 ноября поздравил Анзаура Куанова со вступлением в должность и обозначил круг приоритетных задач, стоящих перед министерством.

«Минэкономразвития Адыгеи является координатором всех реализуемых в регионе госпрограмм, и от того, насколько вам удастся организовать эту работу, зависит дальнейшее развитие республики. До конца текущего года будет принята Стратегия-2030, определяющая вектор движения региона на ближайшие годы. Дорожная карта сформирована, есть необходимый инструментарий. Сейчас главная задача — обеспечить эффективную реализацию стратегии, поэтапное достижение целевых показателей», — подчеркнул глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул необходимость участия республики во всех федеральных госпрограммах и использования их возможностей для поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства.

Как сообщали Юга.ру, в начале октября Олег Топорков стал и.о. главы Майкопского района. 21 ноября он официально вступил в должность.