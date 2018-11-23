Министерство экономического развития Адыгеи возглавил Анзаур Куанов

Адыгея

Распечатать

Анзаур Куанов сменил Олега Топоркова на посту министра экономического развития и торговли Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 22 ноября поздравил Анзаура Куанова со вступлением в должность и обозначил круг приоритетных задач, стоящих перед министерством.

«Минэкономразвития Адыгеи является координатором всех реализуемых в регионе госпрограмм, и от того, насколько вам удастся организовать эту работу, зависит дальнейшее развитие республики. До конца текущего года будет принята Стратегия-2030, определяющая вектор движения региона на ближайшие годы. Дорожная карта сформирована, есть необходимый инструментарий. Сейчас главная задача — обеспечить эффективную реализацию стратегии, поэтапное достижение целевых показателей», — подчеркнул глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул необходимость участия республики во всех федеральных госпрограммах и использования их возможностей для поддержки промышленности, малого и среднего предпринимательства.

Как сообщали Юга.ру, в начале октября Олег Топорков стал и.о. главы Майкопского района. 21 ноября он официально вступил в должность.

Кто такой Анзаур Куанов

Анзаур Куанов имеет два высших образования. Более десяти лет проработал в транспортной сфере. С 2012 года работает в Министерстве экономического развития и торговли Адыгеи, возглавлял республиканское управление промышленности, топливно-энергетического комплекса и торговли. С марта 2018 года работал в должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Адыгеи.

Кадровые перестановки Мурат Кумпилов Чиновники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Ставрополье наградили продавщицу, которая прогнала шваброй грабителя с пистолетом
Минтранс РФ планирует пустить в Крым двухэтажные поезда
В Усть-Лабинском районе открыли новую воркаут-площадку
Власти Краснодара пообещали отремонтировать более 72,7 км дорог в 2019 году
Министерство экономического развития Адыгеи возглавил Анзаур Куанов
Против бывшего мэра Абинска и его помощника возбудили уголовное дело о продаже муниципальной земли

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале