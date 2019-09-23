В Адыгее назначили нового руководителя администрации главы республики
В Адыгее 20 сентября руководителем администрации главы республики стал Владимир Свеженец
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 20 сентября подписал указ о назначении Владимира Свеженца на должность руководителя администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров. На новом посту Свеженец сменил Мурата Тхакушинова, которого назначили руководителем постоянного представительства Адыгеи при Президенте России.
Во время встречи с новым руководителем администрации Мурат Кумпилов обсудил приоритетные направления работы: выстраивание взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, обеспечение диалога со структурами гражданского общества, налаживание системы кадрового обеспечения, внедрение принципов бережливого производства в деятельности госорганов.
Отдельное внимание уделили работе с обращениями граждан.
«Перед вами лежит обширный пласт задач, каждая из которых требует внимательного и ответственного отношения. Уверен, что ваш управленческий опыт и знания позволят придать новый импульс этой работе», — сказал Мурат Кумпилов.
Кто такой Владимир Свеженец?
У Свеженца есть три высших образования, в разные годы он замещал различные должности в коммерческих организациях, муниципальных и госучреждениях. В том числе занимал посты заместителя главы администрации Краснодарского края, советника губернатора Краснодарского края, директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России. С 2018 года возглавлял Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.
Читайте также
Большой фоторепортаж со второго дня городского праздника
Как работают программы молодежных обменов
Пройдите тест без ошибок и выиграйте подписку на сервис Wink
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.