В Адыгее назначили нового руководителя администрации главы республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 20 сентября подписал указ о назначении Владимира Свеженца на должность руководителя администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров. На новом посту Свеженец сменил Мурата Тхакушинова, которого назначили руководителем постоянного представительства Адыгеи при Президенте России.

Во время встречи с новым руководителем администрации Мурат Кумпилов обсудил приоритетные направления работы: выстраивание взаимодействия с федеральными, региональными и муниципальными органами власти, обеспечение диалога со структурами гражданского общества, налаживание системы кадрового обеспечения, внедрение принципов бережливого производства в деятельности госорганов.

Отдельное внимание уделили работе с обращениями граждан.

«Перед вами лежит обширный пласт задач, каждая из которых требует внимательного и ответственного отношения. Уверен, что ваш управленческий опыт и знания позволят придать новый импульс этой работе», — сказал Мурат Кумпилов.

Кто такой Владимир Свеженец?

У Свеженца есть три высших образования, в разные годы он замещал различные должности в коммерческих организациях, муниципальных и госучреждениях. В том числе занимал посты заместителя главы администрации Краснодарского края, советника губернатора Краснодарского края, директора департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства России. С 2018 года возглавлял Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.