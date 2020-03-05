На Кубани водитель легковушки погиб, врезавшись в стоящий грузовик

Краснодарский край

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Под Лабинском ночью 5 марта произошло ДТП, в котором погиб мужчина

Авария случилась в 2:30 возле Лабинска. По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем Lada Priora на подъезде к Лабинску съехал с дороги и врезался в стоящий на обочине грузовик Scania с полуприцепом.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, водителю в результате аварии оторвало голову.

Напомним, вечером 1 марта в Кавказском районе насмерть сбили мужчину, который вышел из машины на трассу.

ДТП Лабинский район смерть

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