На Кубани сбили мужчину, который вышел из машины на трассу

Краснодарский край

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Вечером 1 марта в Кавказском районе произошло ДТП, в котором погиб человек

Происшествие случилось в 20:00 на 82-м км федеральной дороги «Кавказ». По предварительным данным, 63-летний водитель Toyota ехал по трассе и сбил человека, переходившего дорогу в неустановленном месте. Им оказался 43-летний пассажир грузовика MAN, который перед этим остановился на обочине.

В результате ДТП мужчина-пешеход скончался. 62-летнюю пассажирку Toyota госпитализировали с травмами, сообщили 2 марта в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, полиция Адыгеи в конце февраля начала искать очевидцев ДТП в Майкопе, где машина насмерть сбила мужчину.

ГИБДД ДТП смерть

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