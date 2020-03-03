В центре Краснодара ограничат движение из-за празднования 8 Марта

В Краснодаре 6 марта ограничат движение транспорта около Музыкального театра

Это связано с проведением краевого мероприятия, посвященного Международному женскому дню. Движение машин ограничат на участке улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной с 6:00 до окончания праздника.

Кроме того, с 22:00 5 марта участок улицы Орджоникидзе освободят от припаркованных машин, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара попросили автомобилистов быть внимательными при выборе маршрута и соблюдать правила дорожного движения.

Как писали Юга.ру, в начале марта в Роструде напомнили, что следующая рабочая неделя будет сокращенной — с 10 по 13 марта.