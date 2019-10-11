В Горячем Ключе школьников увезли в больницу из-за разбившегося огнетушителя

Учащимся одной из школ Горячего Ключа стало плохо после того, как дети уронили порошковый огнетушитель

Инцидент произошел 11 октября в школе № 4. Ученики 6-го класса сломали огнетушитель в кабинете физики во время перемены. Детям стало плохо из-за концентрации углекислого газа, их отвезли в больницу для обследования, пишет местный паблик «ГК news». «Интерфакс» сообщил о десяти школьниках, которым стало плохо.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили порталу Юга.ру, что в Центральную районную больницу доставили на обследование двух мальчиков 2007 года рождения. При этом их состояние не вызвало опасений медиков.

По факту произошедшего проводится проверка.