Растительное масло из Адыгеи планируют поставлять в Иорданию и Израиль
Фирма по производству растительного масла ООО «Мамруко» из Адыгеи начала переговоры по поставкам с Израилем и Иорданией
Сейчас ООО «Мамруко» расширяет экспортный потенциал, поэтому ведутся переговоры о поставках масла в Израиль, Иорданию и другие страны, сообщил в феврале порталу Юга.ру гендиректор компании Руслан Мамруков.
«Сегодня предприятие поставляет свою продукцию в семь стран мира: Турцию, Китай, Вьетнам, Шри-Ланку, Грузию, Армению, Украину. Азербайджан. Есть договоренность о поставках в Израиль, Иорданию. Ведутся переговоры с компаниями Индии, Италии, Индонезии», — пояснил Мамруков.
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В минсельхозе Адыгеи уточнили, что растительное масло, произведенное в Адыгее, известно своим высоким качеством и востребовано на рынке. Для развития экспортного потенциала предприятие получило государственную поддержку.
«Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ставит задачу в полной мере использовать инструменты нацпроектов для развития экономики региона, в том числе в аграрном секторе. С этой целью в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" ООО "Мамруко" выдан льготный краткосрочный кредит в размере 35 млн рублей на закупку масличных культур для производства растительного масла. Основным условием его получения является обеспечение ежегодного прироста объема экспорта продукции», — пояснили в минсельхозе Адыгеи.
Сегодня предприятие в сутки перерабатывает 500 тонн масла семян подсолнечника. Для увеличения мощностей планируется расширить производство и довести переработки семян до 700 тонн в сутки, заключил Мамруков.
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