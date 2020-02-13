Растительное масло из Адыгеи планируют поставлять в Иорданию и Израиль

Фирма по производству растительного масла ООО «Мамруко» из Адыгеи начала переговоры по поставкам с Израилем и Иорданией

Сейчас ООО «Мамруко» расширяет экспортный потенциал, поэтому ведутся переговоры о поставках масла в Израиль, Иорданию и другие страны, сообщил в феврале порталу Юга.ру гендиректор компании Руслан Мамруков. «Сегодня предприятие поставляет свою продукцию в семь стран мира: Турцию, Китай, Вьетнам, Шри-Ланку, Грузию, Армению, Украину. Азербайджан. Есть договоренность о поставках в Израиль, Иорданию. Ведутся переговоры с компаниями Индии, Италии, Индонезии», — пояснил Мамруков.

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