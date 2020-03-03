Школьник из Сочи победил в международной математической олимпиаде

Сочинский старшеклассник Данила Демин в составе российской сборной получил золотую медаль на 12-й международной олимпиаде по математике, которая завершилась 2 марта

Мероприятие, в котором соревновались математики со всего мира, проходило в столице Румынии, Бухаресте, с 26 февраля по 2 марта. В российскую сборную вошли пять старшеклассников из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска и Сочи. Они стали лучшими в личном зачете и завоевали первое командное место.