Школьник из Сочи победил в международной математической олимпиаде

Теперь когда есть время можно писать тексты под фото. Много хорошего было сказано и всем огромное спасибо за поздравления!!! В свою очередь хочется сказать слова благодарности тренерам и наставникам моего сына. Как основным, так и тем, кто хоть какую-то часть внёс в его образование!!! Не перестану говорить Вам спасибо за великий труд и наивысочайший уровень подачи такого сложного предмета. За то как горят глаза у Ваших учеников, за безграничное уважение к Вам, за стремление к победе и достижение высочайших результатов. Спасибо за то, что умеете разглядеть в детях их лучшие качества и сделать из них чемпионов Мира!!! Наставники сборной России: Кирилл Сухов Павел Кожевников Александр Антропов Илья Богданов Отдельные слова благодарности директору @gimnazia8 Никитину Игорю Владиславовичу за неоднократную финансовую поддержку в поездках на сборы и на обучение в Москву, Санкт-Петербург и Казань. И за терпение и понимание наших многочисленных пропусков, а точнее за создание максимально комфортных условий для обучения в сочинской гимназии!!! Нельзя также не вспомнить Мамий Дауда Казбековича @daudmamiy – первый преподаватель (руководитель южной смены в Сириусе), который первым разглядел Данины способности в математике и пригласил Даню к себе в Адыгею заниматься вместе со своими учениками. Также контролировал его поездку на первую Всероссийскую олимпиаду, и радовался нашему первому золоту. Большое всем спасибо!!! Всем, кто занимался с моим сыном в Сириусе, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Твери, в Казани, в Майкопе, в Лагонаки, в Орлёнке... #лучшиевмире #чемпионы #учителя #спасибо