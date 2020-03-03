«Сочи Парк» в марте откроет новый сезон

«Главные сюрпризы ждут впереди — в сезоне-2020 запланировано открытие нескольких экстремальных и семейных аттракционов», — рассказали о планах в пресс-службе «Сочи Парка».

В день открытия один из новых героев этой весны веселый Шарманщик будет встречать гостей на Аллее Огней, играя на необычном музыкальном инструменте. В программу вернутся научно-познавательное интерактивное тесла-шоу, встречи в Южной резиденции Бабы Яги, шоу мыльных пузырей и весенние танцы медвежат Милы и Потапа. Продолжатся представления в дельфинарии, будут открыты интерактивные площадки, совариум, территория интерактивных игр и зал аркадных игр. Кафе и рестораны представят обновленное меню.

С наступлением весны там вновь начнут работать все аттракционы, обновятся шоу-программы и анимация, а отель-замок «Богатырь» запустит новые предложения.

Посещение всех шоу и неограниченный прокат на аттракционах доступны по единому входному билету, в подарок к которому гость получает один час в детском развлекательном центре «Страна Медведия» и жетон в павильон аркадных игр.

Продолжат действовать семейные, льготные и комботарифы, специальные предложения для именинников. Также в новом сезоне появится билет с открытой датой, который можно использовать до 8 ноября.

С 20 марта «Сочи Парк» увеличит время работы — с 11:00 до 20:00, понедельник и вторник в апреле — прогулочные дни. Подробное расписание парка, детского развлекательного комплекса «Страна Медведия», аттракционов «Колесо Времени» и «Богатырские гонки» — на сайте sochipark.ru.

В марте в четырехзвездочном отеле-замке «Богатырь», который находится на территории «Сочи Парка», продолжит действовать раннее бронирование со скидкой до 20%, а также семейные спецпредложения и другие выгодные акции. Вход в «Сочи Парк» для гостей «Богатыря» свободный.

Как писали Юга.ру, гости отеля-замка «Богатырь» получат мили «Аэрофлот Бонус» за отдых.