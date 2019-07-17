Власти Сочи объяснили, какие самострои не будут сносить

В мэрии Сочи 17 июля рассказали, по какому принципу дома попадают в список незаконно возведенных зданий, которые предполагается сохранить

«У тех, кто купил квартиры в самостроях, прежде всего должно быть зарегистрировано право собственности на жилье. В мировых соглашениях застройщикам необходимо четко прописать порядок и сроки устранения нарушений», — пояснил порталу Юга.ру представитель администрации Сочи.

По его словам, этажность самовольно возведенных зданий требуется привести в соответствие с параметрами, которые были заявлены в начале строительства и утверждены документально.

«Это значит, что "лишние" этажи придется снести ради сохранения всего здания», — уточнил собеседник.

Сейчас проект распоряжения мэрии Сочи об оказании содействия гражданам, вложившим свои деньги в строительство незаконных домов, находится на согласовании в прокуратуре.

Как сообщали Юга.ру, 10 июля власти Сочи предложили не сносить некоторые многоэтажки, признанные незаконными. В списке 25 объектов: 8 — в Адлерском районе, 10 — в Хостинском, 7 — в Центральном.