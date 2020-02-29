Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Адыгее
В Майкопе в конце февраля автомобиль насмерть сбил пешехода. В МВД попросили граждан помочь найти очевидцев происшествия
Авария произошла 24 февраля около 18:15 минут на углу улиц Хакурате и Кольцова. По предварительным данным, водитель автомобиля Kia сбил 71-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Следствие просит всех, кто стал очевидцем и у кого есть любая информация об обстоятельствах смертельного ДТП, сообщить по телефонам: 8 (8772) 52-30-71 (дежурная часть полиции Майкопа) или 8 (961) 818-24-18.
Еще одна аналогичная авария произошла в Краснодарском крае 25 февраля. На трассе в Новокубанском районе машина насмерть сбила пожилую женщину, которая шла по пешеходному переходу.
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