В Краснодарском крае неопытный водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе

Авария случилась в 18:15 на трассе Армавир — станица Отрадная. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Accent со стажем вождения один год сбил 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. На ее одежде не было светоотражающих элементов, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обстоятельства происшествия устанавливаются.