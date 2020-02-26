В Краснодарском крае неопытный водитель насмерть сбил пенсионерку на переходе
В Новокубанском районе вечером 25 февраля на пешеходном переходе насмерть сбили 78-летнюю женщину
Авария случилась в 18:15 на трассе Армавир — станица Отрадная. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля Hyundai Accent со стажем вождения один год сбил 78-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. На ее одежде не было светоотражающих элементов, отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 24 февраля в Кореновском районе произошла массовая автомобильная авария, в которой погиб один человек и один пострадал.
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