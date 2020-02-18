На Кубани водитель насмерть сбил велосипедиста на трассе

Краснодарский край

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В Тихорецком районе 17 февраля произошло ДТП, в результате которого погиб велосипедист

Происшествие случилось в 8:10 на дороге станица Журавская — Тихорецк. 40-летний мужчина ехал на «Газели». По предварительным данным, на 55-м км дороги он не выдержал дистанцию с двигавшимся впереди велосипедистом и столкнулся с ним.

В результате ДТП 53-летний мужчина, управлявший велосипедом, погиб. По факту ДТП проводится проверка, сообщили 18 февраля в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в январе 2020 года в Белореченском районе ребенок на велосипеде попал под автомобиль.

ДТП смерть Тихорецкий район

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